Ana Maria Braga tem crise de riso fazendo receita com linguiça e vira meme; assista

Nesta quinta-feira, 9, Ana Maria Braga teve uma crise de riso enquanto preparava uma receita de lombo suíno ao vivo no programa Mais Você, da TV Globo.

No preparo do prato, uma linguiça calabresa precisava ser colocada dentro da peça de lombo, mas a apresentadora enfrentou dificuldade nesta etapa do processo.

Leia também Ana Maria Braga faz homenagem a Tom Veiga, o Louro José, em seu aniversário: ‘Faz muita falta’

Ela logo começou a rir da situação e brincou: “Essa linguiça não quer passar para o outro lado, porque não tem muita lubrificação”.

Ana Maria continuou rindo bastante, até que disse: “Estão me dizendo aqui que tem linguiça fina. Tem linguiça de todo jeito. Tem linguiça fina, grossa, mas cada um escolhe. Escolhe não, ganha uma na vida”.

Não demorou muito para que a cena chegasse às redes sociais e o nome de Ana Maria ficasse entre os tópicos mais comentados do Twitter.

“11 da manhã de uma quinta feira e a Ana Maria Braga falando isso. Impossível não amar”, escreveu um internauta. “Ana Maria é uma fábrica de meme”, disse outro.

Continua após a publicidade

Confira mais reações:

11 da manhã de uma quinta feira e a ana maria braga falando isso kkkkk impossível não amar pic.twitter.com/QVNYURY1C0 — matheus (@whomath) February 9, 2023

Ana Maria é uma fábrica de meme! Ela com a linguiça sem lubrificação hehe #MaisVoce pic.twitter.com/GevMwaMEQJ — Lucas P. (@bipolaridade) February 9, 2023

11h17 da manhã estou vendo Ana Maria Braga socar uma linguiça em um lombo e se acabar de rir falando sobre lubrificação eu amo a televisão de manhã — ana bia (@anabeabrito_) February 9, 2023

Ana Maria Braga sem maturidade nenhuma para rechear o lombo ao vivo, eu tive uma crise de riso no trabalho, sem condições pic.twitter.com/fuayC4P01g — Bianca Andrade (@eubiandrade) February 9, 2023

“O buraco é muito pequeno pra linguiça que eu quero colocar”

(Braga, Ana Maria. 09/02/23) — Querimbóra! (@joaospaz) February 9, 2023