Ana Maria Braga tinha 10% de chance de curar câncer no pulmão que tratou em 2020: ‘Nunca contei’

Ana Maria Braga revelou que tinha poucas chances de vencer o câncer de pulmão que tratou em 2020, durante o programa Mais Você desta terça-feira, 1º, na TV Globo. A apresentadora relatou que, enquanto fazia acompanhamento médico, descobriu que a doença tinha se espalhado para outras partes do corpo e que tinha apenas de 10% a 20% de probabilidade de cura.

“É um depoimento que nunca contei, mas também não escondi nada de ninguém. Não existe melhor exemplo sobre a importância da imunoterapia do que o meu. Sou uma remanescente dos vários cânceres”, iniciou Ana Maria,

“Tive um câncer de pulmão, fiz tomografia e, como parte do controle, precisaria fazer de tempos em tempos esse exame. O doutor identificou no passado dois tumores pequenos, e fui tratada com cirurgia e radioterapia”, explicou.

A apresentadora ressaltou ainda que não comentou as dificuldades do tratamento para não desmotivar os amigos e porque precisava se concentrar na própria cura. “Em janeiro de 2020, a tomografia mostrou um quadro mais grave, porque ele já veio com metástase em outras partes do corpo”, contou.

O oncologista Antonio Buzaid, que cuidou de Ana Maria, elogiou a força de vontade de sua paciente de vencer a doença, mesmo com poucas chances. “Você sempre manteve a compostura. Era uma situação preocupante, teríamos que iniciar a quimio com imunoterapia. A porcentagem de ir bem na época era de 10% a 20%, não era muito alta. Na época, era grave”, falou o especialista.

A titular do Mais Você citou uma reflexão que fez com Heloísa Périssé, quando a atriz também foi diagnosticada com um câncer: “Você está entrando numa guerra. Vou te dar as armas, mas você só vai lutar se fazê-las lutar. Sua cabeça tem que botar essas armas para funcionar. Quem comanda tudo é a nossa cabeça, eu contei com muitos médicos competentes também. Mas se você não acreditar em você mesmo, fica mais difícil. Nunca deixei de acreditar”.