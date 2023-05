Ana Maria Braga usa fantasia inspirada em Homem-Aranha e viraliza: “Icônica”

Ana Maria Braga mais uma vez rouba as atenções das redes sociais e entra nos trending topics do Twitter por causa de uma fantasia usada na TV. Durante o Mais Você da manhã desta sexta-feira, 26, a apresentadora abriu o programa vestida de Aranha-Fantasma.

A personagem faz parte da saga do Aranhaverso, que ganha novo capítulo em 1º de junho com o lançamento de ‘Homem-Aranha: Através do AranhaVerso’. O primeiro filme da franquia passa hoje na Sessão da Tarde.

O Loro-Mané também entrou na brincadeira, que fez parte de uma ação do estúdio para divulgar o novo filme. O papagaio se vetiu de Homem-Aranha e, no canto da tela, havia um código para os expectadores comprarem ingressos para o cinema.

Fã ou hater?

Um usuário que retuitou a publicação do vídeo do momento no perfil da TV Globo parecia não saber se era fã ou hater. ‘Mano, o marketing da Sony é muito insano. Esse vídeo parece aqueles trabalhos de escola que você precisa de nota pra passar’, escreveu o perfil identificado apenas como Rodriguito (@rodrigo_cesar23).

O comentário provavelmente faz referência aos efeitos visuais da ação. Ana Maria Braga aparecia entrando de costas no estúdio, mas se vira para a câmera e lança teias de aranha na tela.

Outro usuário parecia mais entudiasmado. “Se tem cosplay da Namaria, é o filme do ano sim!”, publicou o perfil @JoninhaArt.

Veja algumas das reações:

Teve até quem quisesse participações personagens híbridos no Aranhaverso: