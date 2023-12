Ana Maria celebra 2º lugar em lista de influencers mais queridos do Brasil: ‘Vitória’; veja top 5

A apresentadora Ana Maria Braga comemorou sua posição na lista de influenciadores mais queridos do Brasil nesta quarta-feira, 29. Ela foi eleita em segundo lugar, atrás apenas do humorista Whindersson Nunes, em um ranking feito com base em uma pesquisa popular e divulgado pela Forbes.

Ana Maria usou o programa Mais Você, da Rede Globo, para agradecer o reconhecimento. “Esse segundo lugar, para mim, tem um sabor de vitória”, disse.

Ana Maria Braga celebra 2º lugar em lista de influenciadores mais queridos do Brasil. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Ela ressaltou que, tanto em sua vida pessoal quanto na profissional, sempre destacou criar conteúdos autênticos. “Eu sempre falo isso: ‘Se não for de verdade, eu não brinco, eu não quero. Porque o público não é bobo’. Na vida da gente, a verdade vale muito mais do que qualquer coisa”, completou.

Ao todo, o ranking listou 15 influenciadores queridos pelo público brasileiro. O estudo levou em conta pessoas que constroem uma comunidade sólida, independente do número de seguidores.

Veja o top 5 dos influenciadores mais queridos do Brasil

