Ana Paula Arósio ressurge em publicidade, mas web pede mesmo pela volta às novelas

“Eu já estive nos holofotes e hoje eu escolho a luz do sol. Posso até ser dirigida, mas é a minha natureza que escolhe o caminho”, narra Ana Paula no vídeo publicado no perfil do Instagram da rede.

A atriz, que completou 49 anos no último dia 16, estava afastada da televisão há quase 15 anos, fazendo apenas aparições pontuais enquanto preservava uma vida discreta na Inglaterra. No comercial, Ana Paula faz uma alusão a sua escolha em deixar o glamour da televisão como uma busca por saúde e bem-estar: “Os personagens ficaram nos roteiros e eu segui a minha essência. Hoje escrevo a minha jornada com minhas próprias mãos. Minha rotina de força, de energia, de beleza e de alegria, todas se complementam na construção da minha história. Cultivo todo dia o momento de bem-estar e liberdade. Porque no final do dia, sua saúde e felicidade dependem de cada uma das suas escolhas. Por isso, viva a saúde do seu jeito com doses diárias de saúde para seu bem-estar”.