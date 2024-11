Ana Paula Minerato volta às redes sociais e apaga vídeo de pronunciamento

Na segunda-feira, 25, foi vazado um áudio em que Ana Paula fazia comentários de cunho racista contra a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca. Em seguida, ela foi demitida da rádio Band FM e desligada da escola de samba Gaviões da Fiel, da qual era musa.

A gravação, que circula nas redes sociais, teria sido feita durante uma conversa privada da ex-panicat e ex-A Fazenda com o cantor KT Gomez, com quem teve um relacionamento. Entre seus comentários estavam: “A empregada, a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro, KT? Eu não sabia que você gosta de mina do cabelo duro”.