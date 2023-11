Ana Paula Padrão anuncia alta hospitalar do marido após acidente: ‘Otimistas e gratos’

Ana Paula Padrão revelou que seu marido recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 1. Gustavo Diament caiu de uma vala de 7 metros após ser assaltado na Rodovia Presidente Dutra.

Gustavo sofreu uma perseguição dos criminosos e acabou caindo. No Instagram, a apresentadora desabafou sobre o trauma.

“Há 10 dias, nossa vida mudou. Num instante, eu estava tão perto de casa que já pensava no sabor da pizza que costumávamos pedir aos domingos à noite. No momento seguinte, eu estava dirigindo de volta à estrada, com as mãos trêmulas e desesperada para chegar ao local onde meu marido, pilotando uma moto, havia sido vítima de um assalto e acidente na fuga”, inicia ela, no texto.

“Desde então, vivemos uma verdadeira montanha-russa de emoções. Os traumas - tanto os físicos que ele sofreu quanto os emocionais que afetaram a nós dois - nos lançaram para altos e baixos, por vezes em questão de horas e com a mesma intensidade. Hoje, estamos indo para casa. Serão semanas de recuperação mas estamos otimistas e gratos e isso é tudo que levo daqui”, completou Ana Paula.