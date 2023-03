Anahí aparece caracterizada como a personagem Mia Colucci e web reage ao novo visual

A cantora Anahí apareceu nos stories do Instagram caracterizada como Mia Colucci na famosa novela mexicana Rebelde. Ela e o grupo estão com apresentações marcadas para o Brasil em novembro deste ano.

Na imagem, publicada nesta quarta-feira, 22, ela aparece fazendo uma franja no cabelo e, logo na sequência, com o novo visual que encantou os fãs e seguidores.

Na internet, os fãs reagiram à foto compartilhada pela artista. “Meu Deus do céu! A Anahí de Mía Colucci em 2023″, comentou um perfil. “Anahi voltando com a franjinha da Mia. Dulce María, faça seu trabalho e volte com o cabelo vermelho”, escreveu outro.

A turnê Soy Rebelde 2023 vai passar pelo Brasil em novembro. As apresentações estão marcadas para ocorrerem em São Paulo nos dias 16, 17 e 18 de novembro. O Rio de Janeiro recebe o show do grupo mexicano no dia 19.

MEU DEEEEEUS DO CÉU, a anahi de mia colucci em 2023 😭🥳😍😱🛐 pic.twitter.com/6vKJtz3Z4w — Thiago🧜🏻‍♂️ (@oThih) March 22, 2023

anahi voltando com a franjinha da mia DULCE MARIA FAÇA SEU TRABALHO E VOLTE COM O CABELO VERMELHO pic.twitter.com/qOVxAVQ3ZK — michelle pardo ☮︎ (@preciousavinon) March 22, 2023

