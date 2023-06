Anahí sofre perfuração no tímpano cinco meses antes da turnê ‘Soy Rebelde’

A cantora mexicana Anahí sofreu uma perfuração no tímpano nesta terça-feira, 20, após realizar o molde dos fones in-ear que utilizará nos shows durante a turnê da banda Rebelde. Segundo a artista, o material quebrou dentro dos seus ouvidos. A equipe que estava com a cantora puxou o aparelho e a membrana foi afetada com o movimento.

Anahí publicou em sua rede social a perfuração que sofreu no tímpano. "Não ouço nada", afirmou. Foto: Reprodução/Instagram

“Nunca tinha chorado de dor assim. Não escuto nada”, declarou. Após o acidente, Anahí foi ao hospital e os médicos constataram uma pequena perfuração no tímpano. “Dizem que quando tanta energia se move, coisas que você menos imagina acontecem”, desabafou a cantora em sua rede social.

Fenômeno teen

A banda Rebelde, sucesso entre os adolescentes dos anos 2000, retornará aos palcos em novembro para a nostalgia dos fãs brasileiros. A apresentação do grupo já tem data marcada em São Paulo e Rio de Janeiro. Assim que as vendas foram anunciadas, os ingressos se esgotaram em menos de 10 minutos na bilheteria online e o fato gerou revolta entre os fãs.