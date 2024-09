André Marques fala de luto por morte de pet: ‘Cada um reage de uma maneira’

Ele disse que foi para um almoço com amigos no sábado, 14, mas que logo foi “para um ‘cantinho’”. “Cada um reage de uma maneira. Que ‘doideira’”, refletiu.

O apresentador afirmou que tem recebido apoio dos amigos em meio ao luto. “Que bom que tenho amigos incríveis que estão me apoiando, respeitando e me entendendo. Quem ama de verdade apoia, está ali com você, não te abandona não”, disse.