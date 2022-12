André Rizek chora em participação no ‘Estúdio i’, comandado pela mulher, Andréia Sadi

André Rizek chorou, na quinta-feira, 8, durante participação no Estúdio i, da GloboNews, sob comando da mulher, Andréia Sadi. Ele entrou ao vivo para comentar sobre as expectativas do jogo da seleção brasileira masculina de futebol, na Copa do Mundo de 2022, contra a Croácia.

O jornalista aproveitou para brincar com a apresentadora ao fim da participação. “Guedinho, eu não quero ter razão, não, só quero ser feliz. Por isso que, lá em casa, a última palavra é sempre minha: ‘Sim, senhora’”, disse ele.

Mais tarde, Rizek elogiou o desempenho de Sadi no comando do programa. “Para você, Andréia, parabéns pelo seu primeiro ano como apresentadora, que foi simplesmente espetacular. Estou assombrado com o seu talento. Obrigado pelo convite”, completou antes de chorar.

A jornalista Andréia Sadi deu à luz Pedro e João, frutos de seu relacionamento com André Rizek Foto: Instagram/@sadiandreia

Sadi respondeu o comentário do marido. “As pessoas falam que eu me emociono, mas não é. Olha ele lá, está chorando”, observou a jornalista.

Mesmo que o assunto fosse a Copa do Mundo, o casal ainda encontrou espaço para falar da criação dos gêmeos, Pedro e João. “São revezamento. Na eleição, eu fiquei mais; na Copa, foi você. Estamos juntos na parceria”, disse Rizek.

