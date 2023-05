Andréia Sadi revela que amigas foram contra encontro com André Rizek: ‘Ainda bem que fui’

O jornalista André Rizek está completando 48 anos neste domingo, 28, e ganhou uma homenagem da mulher, a também jornalista Andréia Sadi. Em uma publicação no Instagram, a apresentadora do Estúdio i, da GloboNews, faz uma revelação. Ela conta que quase desmarcou o primeiro encontro dos dois após pedir opiniões das amigas, que não acreditaram muito num romance entre o casal.

Apesar de não ter tido o apoio que desejava, Andréia decidiu aceitar o convite para um “date” com o apresentador do SporTV: “Quando o conheci pela primeira vez, ele era o “Rizek”. Olhava o jornalista na TV e adorava os comentários, achava uma máquina de informação e de se comunicar. Craque. E ponto. Quando ele me chamou para sair (depois de tanta conversa fiada. kkkkk... sono), naquele junho de 2019, pedi opinião de algumas amigas - todas foram contra por diferentes motivos. Ouvi atentamente, devo ter concordado com a cabeça e, como taurina raiz, desliguei o telefone e fui no date. Ufa. Ainda bem que eu fui. E foi aí que conheci o “Dé””, lembrou.

A jornalista não poupou elogios a Rizek como marido e pai. “O “Dé” é um dos maiores corações que já vi na vida, nunca vi real como ele ama e é intenso quando ama. Amo tanto que transborda e chora por tudo (é tudo mesmo, gente), porque faz tudo pelos seus e se revela a cada dia o melhor pai que meus filhos poderiam sonhar. André é meu sócio de vida, do projeto mais intenso e maravilhoso que a gente plantou: João e Pedro”, disse.

Sadi ainda revelou que o apresentador não gosta de comemorar aniversário. “É a pessoa que merece tudo do melhor porque só faz o bem (menos quando rouba minha comida. que ódio!). Sei que você não gosta de niver, nem de textão… Mas costumo ignorar quando acho que vai dar bom: tipo aqueles conselhos iniciais para não ir te conhecer. Ainda bem que eu fui, porque deu muito bom, bom d+! Para o que der e vier, estou aqui. Te amo, viva você!”, finalizou.

André Rizek e Andréia Sadi estão juntos há cinco anos e têm dois filhos, os gêmeos Pedro e João, de 2 anos.





Continua após a publicidade





























Continua após a publicidade