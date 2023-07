Andressa Urach rebate comentário de seguidora após vídeo polêmico com filho vazar na internet

O nome da modelo Andressa Urach ficou em evidência nos últimos dias após repercutir na internet que o seu filho Arthur Urach, 18, era o responsável por realizar as gravações de vídeos com conteúdo adulto que a mãe publica em uma plataforma paga na internet.

Nesta segunda-feira, 24, uma seguidora questionou a fé da apresentadora e Urach rebateu: “Hoje eu não tenho medo de ir para o inferno, mesmo fazendo as escolhas que eu estou fazendo, porque eu peço misericórdia para Deus todos os dias. Peço perdão pelos meus pecados todos os dias”, disse.

Andressa Urach é criticada após vídeo polêmico vazar na internet. Foto: Reprodução/Instagram/@arthururachoficial e andressaurachoficial

“Deus conhece o nosso coração, mas eu tenho certeza da minha salvação se eu morrer agora. Eu acredito fielmente nisso e durmo em paz com isso. Graças a Deus estou muito feliz, vivendo uma fase muito boa”, ressaltou.

Vídeo polêmico

No mesmo dia, um vídeo do seu filho a ajudando nas gravações vazou na internet. Os seguidores da modelo ficaram surpresos com a aceitação de Arthur na produção dos conteúdos e alguns internautas comentaram que estavam “chocados” e que “teriam vergonha” do comportamento de ambos.

Em resposta nos stories do Instagram, Arthur avaliou o trabalho com a mãe e disse que não vê problema na forma como Andressa ganha dinheiro.

“Esse é um trabalho como qualquer outro. É a mesma coisa que um atendente de loja, que uma pessoa que está vendendo hambúrguer... literalmente a mesma coisa”, enfatizou.