Ângela Bismarchi lamenta morte do filho ao inalar fumaça em incêndio no Rio: ‘Muito abalada’

Ângela Bismarchi lamentou a morte do filho no ano passado ao inalar fumaça durante um incêndio em um hotel no Rio de Janeiro. No entanto, ela só trouxe o caso a público neste ano. O filho Igor Filgueiras, de 30 anos, era fruto do casamento entre ela e o instrumentador cirúrgico Antônio Carlos Gonçalves.

Em entrevista à Quem, a ex-modelo afirmou que só agora se sentiu confortável para falar sobre a perda que sofreu.

“Ele brigou com o pai e, naquela noite, se hospedou nesse hotel. Fiquei muito abalada com a perda do meu filho, mas agora estou lidando melhor. Em momento nenhum eu fiquei aborrecida com Deus, porque tudo tem um propósito”, disse. “Pouquíssimas pessoas sabem, só a família e amigos mais próximos. Não quis usar isso para fazer mídia e sensacionalismo. Era o momento do meu sofrimento, então, guardei para mim”, desabafou.

Ela também revelou que descobriu uma neta após a morte do filho e afirmou que não vai deixar o Brasil porque ainda tem a bebê e os estudos no País.

“Já fui fazer DNA, porque ela nasceu no período em que ele sofreu o acidente e faleceu. Então, não me vejo saindo do Brasil, porque tenho o que me prenda aqui, que são meus estudos e essa bebê”, afirmou.





