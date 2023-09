Angelica faz declaração de amor a Luciano Huck em comemoração ao seu aniversário; veja vídeo

Luciano Huck está completando 56 anos neste domingo, 3, e recebeu uma declaração de amor emocionante da mulher, a apresentadora Angelica. Nas redes sociais, a dona do hit Vou de Táxi relembrou como o casal se conheceu e celebrou mais um ano de vida do amado.

“Tudo aconteceu em uma viagem para uma gravação em uma ilha mágica de nome Fernando de Noronha. Rolou uma paquera, rolou um beijo... e só. Depois disso, ficamos muito amiguinhos, trocando muitas ideias. Até que um belo dia, um diretor de cinema nos chamou para fazer um filme juntos e aí é que tudo começou.”, afirmou.

“A gente começou a namorar e antes do casamento tivemos um baby. O pequeno Joaquim estava lá e falou: ‘E aí, papai e mamãe, vamos casar ou não vamos?’”, brincou a artista. “Casamos e depois veio Benício, Eva e essa é a nossa história”, disse ao acrescentar que o casal está junto há quase 20 anos.

Luciano Huck e Angelica são pais de Joaquim, Benício e Eva. Foto: Instagram/@angelicaksy

Angelica desejou ainda um novo ciclo para o marido “com muita magia, muito amor e muita alegria”. “Essa história linda que a gente construiu, que os Deuses conspiraram para a gente construir e viver. Eu quero desejar nesse dia, em mais esse aniversário que a gente comemora juntos, que a sua vida seja sempre assim, com muita magia, com muito amor, com muita alegria”, pontuou.

“Que você seja sempre muito feliz. Eu vou estar aqui do lado para contribuir para que essa felicidade seja realmente plena e completa. Feliz aniversário. Te amo e vamos continuar vivendo e sendo feliz.”