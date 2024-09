Angélica relembra quando Madonna foi em festa na sua casa: ‘Deixei à vontade’

Angélica, Luciano Huck e Madonna: apresentadores receberam cantora em uma festa na mansão do casal. Foto: Reprodução/Instagram/@angelica

Angélica foi a convidada da última edição do De Frente com Blogueirinha e relembrou um dos momentos marcantes de sua vida: quando ela e Luciano Huck receberam Madonna em uma festa na mansão do casal no Rio de Janeiro. O evento foi em 2017, durante o casamento do empresário da música Guy Oseary com a modelo brasileira Michelle Alves.

A cerimônia aconteceu no Cristo Redentor, mas a festa foi oferecida pelo casal de apresentadores. Uma das convidadas ilustres era a cantora Madonna, e Angélica garantiu que ela interagiu com todos sem frescura nenhuma. “Foi um bafo!”, contou Angélica.

Angélica ainda contou que separou um cômodo para a cantora de Like a Virgin se arrumar para festa. “Ela é tranquila. A gente não fica muito à vontade com a Madonna, mas deixei ela a vontade. A gente deixou ela, não ficamos enchendo o saco dela, falando... deixa ela se sentir bem aqui. Não ficar sendo a Madonna, mesmo ela sendo a Madonna”, relembrou.

After no Copacabana Palace