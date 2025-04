Angelina Jolie, Cher e mais famosas: Relembre os romances de Val Kilmer

Morto na noite de terça-feira, 1º, aos 65 anos, o astro Val Kilmer é conhecido por filmes como Top Gun e Batman. O americano viveu o auge da carreira no início dos anos 1990, conquistando o posto de galã de Hollywood – e o coração de estrelas bastante conhecidas na indústria do entretenimento. Relembre a seguir as ex-namoradas de Kilmer:

Val Kilmer em 'Top Gun - Ases Indomáveis', de 1986. Foto: Divulgação/Paramount Pictures

Cher

PUBLICIDADE Kilmer namorou a cantora e atriz Cher. A diferença de idade entre eles era de 14 anos – a artista sempre falou em entrevista sobre a preferência em se relacionar com homens mais jovens, mas, em entrevista concedida em 2021, disse que Kilmer foi o único ex a terminar com ela, justamente por conta da diferença. Segundo Cher, os dois estavam “perdidamente apaixonados” durante o relacionamento. Já Kilmer, em sua autobiografia I’m Your Huckleberry (lançada em 2020), descreve Cher como alguém que sempre o fazia rir. Ele também contou que os dois permaneceram amigos depois do término. Cher, inclusive, ajudou Kilmer quando ele foi diagnosticado com câncer na garganta, cuidando dele em alguns momentos.

A cantora Cher, 78 anos. Foto: @cher via Instagram

Carly Simon

Depois de Cher, Kilmer teve um relacionamento rápido com a cantora Carly Simon, dona do hit You’re So Vain. Em seu livro, o ator escreveu que “queria estar com Carly todos os dias do resto da minha vida”, mas ela não correspondeu aos sentimentos na mesma intensidade. Em entrevistas, porém, ela já afirmou que Kilmer era um homem encantador e muito apaixonado.

Joanne Whalley

O ator se casou uma única vez, com a atriz britânica Joanne Whalley. Eles se conheceram durante as gravações do filme Willow - Na Terra da Magia, de 1988, e casaram naquele mesmo ano. Também contracenaram em Mate-me Outra Vez, de 1989. Eles tiveram dois filhos, Mercedes e Jack, dando início ao processo de divórcio logo após o nascimento do bebê, em 1995. O ator disse ter ficado arrasado com o fim do relacionamento. Da parte de Joanne, a separação foi difícil, com acusações sobre a ausência de Kilmer na criação dos filhos.

Val Kilmer e Joanne Whalley em 'Mate-me Outra Vez' (1989). Foto: Divulgação/PolyGram Movies/Propaganda Films

Cindy Crawford

Outro caso que deu o que falar foi com a supermodelo Cindy Crawford, por volta de 1996, após o divórcio de Kilmer. O casal roubava a atenção dos fotógrafos nos eventos que frequentavam juntos. Apesar do ator ter dito que “amava Cindy e poderia ter morrido por seu amor”, o motivo do término foi a agenda atribulada da modelo. “Você tem que se empenhar [na relação] com uma mulher que seja tão dinâmica e tão comprometida com seu trabalho como Cindy Crawford, que era a modelo número um do planeta na época”, disse Kilmer ao Good Morning America em 2020.

A modelo Cindy Crawford Foto: Reprodução / Instagram @cindycrawford

Angelina Jolie

O romance com Angelina Jolie começou durante as gravações do filme Alexandre (2004), quando eles se aproximaram, e terminou quando a atriz começou a trabalhar em Sr. e Sra. Smith, onde conheceria seu futuro marido, Brad Pitt. Em seu livro, Kilmer escreveu sobre Angelina. “Mais linda. Mais sábia. Mais trágica. Mais mágica. Mais pé no chão”, em comparação às outras mulheres, definiu o ator. Ele dizia se arrepender por ter deixado Angelina “escapar”.

Angelina Jolie interpreeta a lenda Maria Callas no longa 'Maria', de Pablo Larraín Foto: Fábula Pictures/Divulgação

Outros romances

Kilmer ainda teve ligação com a atriz Daryl Hannah, que segundo ele teria sido o mais doloroso de todos os términos. Da atriz Ellen Barkin, escreveu sentir falta “do sorriso e do cabelo”.

Apesar de ter sentido “paixão intensa” por Michelle Pfeiffer, durante o breve envolvimento entre os dois, Kilmer confessou que estava apaixonado pela irmã mais nova da atriz, o que impediu que a relação fosse adiante. Há ainda rumores de que Kilmer teria se envolvido com Drew Barrymore e Paris Hilton, mas ambos casos não tiveram grande repercussão na mídia.