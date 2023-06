Angelina Jolie e Brad Pitt: novos detalhes sobre briga que causou a separação do casal são revelados

A revista americana Vanity Fair divulgou novos depoimentos de testemunhas que presenciaram o desgate e discussões entre Angelina Jolie e Brad Pitt - especialmente uma dentro do avião, que teria sido o estopim para a separação do casal. Segundo a publicação, Angelina pediu o divórcio do astro de Hollywood em 2016, cinco dias após um jantar e uma viagem causada por agressões aos filhos e a estrela, segundo relatos.

Os atores haviam se reunido com os filhos em Château Miraval, na França, na vinícola que compraram juntos em 2008 e onde trocaram alianças, em 2014, para o que fontes chamaram de “a última ceia”. No dia seguinte, a atriz e os seis filhos seguiram, para Nice, na França, onde o ator os aguardava a bordo de um jatinho particular, com destino a Burbank, na Califórnia. De acordo com depoimentos, foi após oito horas de decolagem do avião e uma pauta no aeroporto International Falls, em Minnesota, que as discussões começaram.

Angelina Jolie e Brad Pitt: novos detalhes de divórcio são revelados Foto: Yves Herman/ Reuters

“Eles tentavam manter suas discussões entre si e faziam questão de nunca discutir na frente das crianças. Até o avião”, pontuou a publicação. O relato segue citando que ambos consumiram bebida alcoólica. A atriz afirmou que o ex-marido “podia beber uma garrafa de vodca sem perder a funcionalidade” - no entanto, após alguns minutos, Pitt chamou Jolie e a dirigiu para a parte de trás do avião, longe dos seis filhos do casal que estavam presentes no voo. Lá, ele ”a puxou para o banheiro e começou a gritar com ela”. O ator supostamente “agarrou Jolie pela cabeça e a sacudiu, e então agarrou seus ombros e a sacudiu novamente”, empurrando-a contra a parede do banheiro. Pitt também socou o teto quatro vezes.

Suposta agressão nos filhos

Em sequência, os filhos questionaram Brad se a mãe estava bem e ele disse supostamente que “não”. “Não. Mamãe não está bem. Ela está arruinando esta família. Ela é louca”. Foi nesse momento que um dos filhos confrontou o pai e ele “atavou” o pequeno, disse a atriz. Depois, em uma tentativa de defender o filho, Maddox, Angelina “agarrou Brad por trás”. Ele então teria se jogado nos assentos do avião para tirá-la de cima dele.

A atriz então sofreu ferimentos nas costas e no cotovelo. “As crianças entraram correndo e todas corajosamente tentaram proteger umas às outras. Antes de terminar, Pitt sufocou uma das crianças e deu um tapa no rosto de outra. Algumas das crianças imploraram a Pitt que parasse. Eles estavam todos assustados. Muitos estavam chorando”, disse ela. A publicação cita que Pitt seguiu a viagem “reclamando” e deixando os filhos e a ex “aterroziados”, além de derramar bebida álcoolica nela e nos herdeiros.

O chefe de segurança Gary Bradburry então revelou que “Pitt supostamente ‘acusou [Jolie] de ser muito deferente com as crianças’”, e que “emnora colegas digam que nunca viram Pitt embriagado – ‘e estou lá há 15 anos’, no avião, ele estava bebendo bastante”, acrescentou.

Outra fonte, que não teve sua identidade revelada, opinou que a embriaguez do ator fez o confronto com Angelina “sair do controle”. “Ele estava absolutamente errado em como se comportou, mas imediatamente se desculpou e reconheceu que havia passado dos limites. [Isso é algo] do qual sempre se arrependerá, e imediatamente tomou medidas para resolver isso e tentar fazer as pazes”, detalhou. Ainda de acordo com o veículo, a família foi “instantaneamente dilacerada”. “Pitt foi acusado de ser verbalmente abusivo com um dos filhos do casal, além de [ter tornado o confronto] ‘físico’”, disse outra pessoa.

Angelina Jolie e os seus filhos Foto: Mark Blinch/Reuters

De acordo com um relatório do FBI do qual a revista americana teve acesso, o astro se recusou a deixar seus filhos seguirem com a mãe para um hotel quando chegaram no destino final. Ele ainda teria voltado a sacudir a ex-esposa pelos ombros e a chamado de “v****” - e um dos filhos pediu para que ele parasse de machuca-lá. Autoridades foram alertadas da discussão durante o voo e aguardavam na pista quando o avião pousou. Brad voltou para casa sozinho e Angelina seguiu com os seis filhos para um hotel.

Pedido de divórcio

Angelina pediu a separação do astro em setembro de 2016, com quem teve seus filhos, sendo três deles adotados. Na época, a estrela alegou “diferenças irreconciliáveis” e Pitt disse que ficou “muito triste” e pediu “respeito aos filhos em um momento tão difícil”.

Em entrevista a revista Vogue, em 2020, na edição indiana, a atriz declarou que a decisão de se separar dele levou em conta os filhos. “Separei-me pelo bem estar dos meus filhos. Foi a decisão certa”, disse.

E em 2022, de acordo com o site Page Six, os advogados da famosa alegam que o astro “tomou posse” da vinícola Chateu Miraval. O processo indicava que o local perntencia 50% a cada parte. Na ação, Jolie pediu US$ 250 milhões de dólares (cerca de 1,3 bilhões de reais na cotação da época).