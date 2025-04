Angelina Jolie no Brasil? Veja vídeo e descubra o que a atriz está fazendo por aqui

Angelina Jolie foi vista no Brasil recentemente, de acordo com um vídeo postado nas redes sociais nessa quarta, 2. Ela visitou a aldeia Piaraçu, na terra indígena Capoto-Jarina, Mato Grosso, onde conversou com Raoni Metuktire, líder indígena caiapó e ambientalista brasileiro.

A atriz participou de conversas sobre causas humanitárias e realizou atividades como pinturas tradicionais, junto dos povos originários. Discreta, ela não publicou nada em suas redes sociais sobre o ocorrido, mas foi filmada por locais junto de lideranças indígenas.

Raoni Metuktire, líder do povo Mẽbêngôkre-Kayapó, atua pelos direitos dos povos indígenas e é, atualmente, uma das principais vozes na luta dos povos originários no Brasil.

Angelina é conhecida por seus projetos de ajuda humanitária e por advogar em busca dos direitos das mulheres e dos povos originários.

