Angelina Jolie visita ONG na zona leste de São Paulo

Angelina Jolie está no Brasil e aproveitou sua viagem para visitar o Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC), no Tatuapé, zona leste de São Paulo, nesta sexta-feira, 4.

Angelina Jolie visitando o Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC). Foto: @cdhic_migrante via Instagram

PUBLICIDADE A ONG usou as redes sociais para compartilhar momentos da atriz. “Hoje tivemos a honra de receber a visita de Angelina Jolie”, diz a publicação. Segundo o CDHIC, a atriz chegou a instituição por volta das 10h da manhã. Inicialmente, a visita duraria 20 minutos, mas ela acabou ficando no espaço por uma hora e meia.

Na noite de quinta-feira, 3, Angelina também se encontrou com a ministra Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas.

“Falamos sobre o papel que o mundo pode cumprir no apoio aos povos indígenas brasileiros, a importância da defesa dos territórios demarcados e apresentei algumas iniciativas do poder público brasileiro, como os Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTSAs), escreveu a ministra em seu Instagram.

Angelina Jolie é embaixadora da Organização das Nações Unidas (ONU) há três anos e se dedica à causas humanitárias.