Após Iza revelar uma traição do ex-namorado, o jogador Yuri Lima, famosas lotaram as redes sociais da artista com demonstrações de apoio. Grávida, a cantora publicou um vídeo nesta quarta-feira, 10, anunciando o fim do relacionamento com o atleta.

A cantora Anitta foi uma das que se posicionou, dizendo “sentir muito” pela situação. “Que decepção. Que seu bebê te traga toda a felicidade do mundo, porque você merece”, escreveu. A apresentadora Ana Maria Braga também lamentou: “Sinto muito por você estar passando por isso nesse momento tão importante na vida de uma mulher. Mas saiba que você não está só”.

Anitta, Ana Maria Braga e outras famosas se posicionam em apoio a Iza. Foto: Paulo Belote/Globo/Divulgação, @iza via Instagram e Mauricio Fidalgo/Globo/Divulgação

PUBLICIDADE Luísa Sonza, que revelou uma traição de Chico Moedas durante o programa Mais Você no ano passado, também escreveu à cantora. “Que dor ver isso. Segue forte e não olha mais para nada a não ser você e sua neném. Você merece tudo de mais lindo. Muita saúde, amor e gente do bem por perto. O Brasil te ama”, disse. A cantora Pabllo Vittar declarou: “Você é maior que tudo isso, mami (sic)”. “Você é grandiosa e muito amada. Parabéns pela coragem. A sua fala fortalece todas nós. Você é luz”, afirmou Juliette. “Você é uma mulher muito f***”, disse Ana Castela.

A atriz Giovanna Ewbank escreveu um longo texto. “Que difícil. Você, no momento mais especial e importante da sua vida, passando por algo tão triste, baixo e tão constrangedor. Você não precisaria falar nem metade do que você falou, porque, desde a primeira palavra, nós já estávamos com você”, afirmou.

Giovanna se colocou à disposição para apoiar Iza. “Estamos aqui para te fortalecer. Nós te amamos, você é maior que tudo isso, principalmente nesse momento. Tome seu tempo, respire e cuide de vocês, de você e sua Nala, que vai ter muito orgulho dessa mamãe f*** que ela tem”, completou.

A cantora Maria Bethânia publicou uma foto ao lado da artista. “Iza, Iza, Iza. Viva sua força e sua beleza”, escreveu.

Os atores Ary Fontoura, Lázaro Ramos, Larissa Manoela e as cantoras Ludmilla e Liniker também desejaram forças à artista. Preta Gil, que revelou ter sido traída pelo ex-marido, Rodrigo Godoy, enquanto realizava um tratamento contra um câncer no intestino, publicou um story se direcionando à cantora.

“Sua dor é minha. Eu sei um pouco pelo que está passando”, iniciou. “Nós não somos o problema. Nós somos vítimas de homens sem escrúpulos, caráter e respeito. [...] A única coisa que tenho certeza é de que sua filha vai ter muito orgulho da mãe dela e você, com sua força e fé, vai superar essa dor e vai ser uma mulher mais f*** do que já é.”

Preta Gil demonstra apoio a Iza após revelação de traição. Foto: @pretagil via Instagram

Entenda o caso

Na noite desta quarta-feira, Iza publicou um vídeo no Instagram anunciando o fim do relacionamento com Yuri Lima e dizendo ter sido traída pelo jogador do Mirassol. Eles assumiram o relacionamento em 2022. Em abril deste ano, o então casal revelou a gravidez.

“Esse caldo já entornou. Eu só queria muito vir falar com vocês, para que vocês vissem e ouvissem de mim que eu e o Yuri Lima não somos mais um casal”, disse ela. No vídeo, a cantora explicou que descobriu que Yuri tinha um caso após a amante tentar vender prints de conversas com o jogador para o jornalista Leo Dias. Ainda durante a revelação, Iza contou que Yuri mantinha contato com essa outra mulher, com quem ele havia tido uma relação antes do namoro com a cantora.