Anitta apaga fotos e deixa de seguir o namorado após desabafos e indiretas em rede social

Parece que Anitta e o produtor musical Murda Beatz podem ter colocado um ponto final na relação. Depois que a cantora publicou no Twitter uma indireta em forma de desabafo, na noite da última terça-feira, 7, fãs da artista ficaram em polvorosa e perceberam ainda que ela arquivou as fotos com Murda do Instagram e deixou de segui-lo na rede social. O unfollow foi retribuído por ele na mesma plataforma.

Anitta iniciou o desabafo afirmando que estava se sentindo usada. “Existem pessoas que escolhem habitar neste entorno obscuro para que possam desfrutar do pote de ouro, mas querem te puxar junto. Querem te usar de resgate caso estejam se afogando, mesmo que isso possa te prejudicar. Mas felicidade é liberdade, e depender de um pote de ouro”, escreveu. “(Seja lá o que esse ouro seja para você dentro da sua realidade) não é liberdade. Dependência é o oposto de liberdade, sem liberdade não há como saber amar a si mesmo. E só sabe amar o outro quem ama a si mesmo”, completou.

Depois, a artista publicou um texto que trata sobre chegar ao final do arco-íris e descobrir o pote de ouro, mas perceber que sua inocência se foi. “É possível tomar o caminho de volta, mas é impossível retomar a beleza que a ignorância dava a sua visão das coisas. O brilho do pote de ouro junto à escuridão que tinha ao seu redor, mudou seus olhos para sempre”, finalizou.

Se sentir usada é uma bosta — Anitta (@Anitta) September 6, 2022

Anitta e Murda Beatz assumiram que estavam juntos em junho deste ano. O produtor, que já trabalhou com grandes nomes como Ariana Grande e Drake, acompanhou a cantora no Video Music Awards da MTV (VMA), em agosto, quando ela ganhou o prêmio de Melhor Música Latina pelo hit Envolver, fazendo história na música brasileira.

Existem pessoas que escolhem habitar neste entorno obscuro pra que possam desfrutar do pote de ouro... mas querem te puxar junto. Querem te usar de resgate caso estejam se afogando, mesmo que isso possa te prejudicar. Mas felicidade é liberdade, e depender de um pote de ouro — Anitta (@Anitta) September 6, 2022

Em defesa de Anitta

Continua após a publicidade

Sem perder tempo, fãs brasileiros da cantora “invadiram” as redes sociais do canadense para defender a artista. Eles encheram de comentários um vídeo postado por Murda, no início de julho, em que Anitta aparece dançando o hit No Más, parceria com Quavo, J. Balvin e Pharrel. “Perdeu”, escreveu um deles.

Anitta em vídeo publicado no Instagram de Murda Beatz Foto: @murdabeatz / Instagram

Muitos desses fãs já estão “shippando” a cantora com o colombiano Maluma , que já fez parceria com a cantora em algumas músicas, entre elas, o recente sucesso El Que Espera .

O nome dele chegou a ser um dos assuntos mais comentados na web após o artista publicar uma mensagem enigmática nos stories do Instagram, pouco depois dos seguidores de Anitta especularem o término do namoro dela com o produtor. “Encontrará alguém novo para amar hoje”, compartilhou Maluma.