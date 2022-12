Anitta, Bruna Marquezine e Neymar: Antiga polêmica dos três vira pauta em novela portuguesa; entenda

A antiga briga entre Anitta e Bruna Marquezine por Neymar virou pauta na novela Sangue Oculto, do canal SIC, de Portugal. A cena na qual a personagem Fernanda (Carla Andarino) comenta o suposto “triângulo amoroso” deles viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira, 14.

Ao falar que é besteira brigar por homem em conversa com Silvia (Anabela Moreira) e Maria (Júlia Palha), ela cita a atual amizade entre Anitta e Marquezine. “Discutir por homem é coisa de pobre. A gente tem que aprender com as pessoas da nossa classe. Vejam o exemplo da Bruna Marquezine e Anitta. O Neymar se meteu no meio e o que aconteceu? Nada! As duas ficaram melhores amigas e agora passeiam por Paris!”, diz.

A discussão entre as duas teria acontecido após Anitta e Neymar, ex de Marquezine, beijarem-se em um carnaval. A atriz confirmou que existiu um “desconforto” com a cantora devido a um homem, mas não revelou a identidade da pessoa.

“Não tem condição de, em 2022, eu não falar com uma mulher que admiro e acho fod*, porque existe um desconforto. A gente nunca brigou, rolou um desconforto e eu fiquei chateada. Está claro que fiquei magoada. Mas eu não tenho mais argumento para sustentar isso... Naquele momento, podia até fazer sentido, mas depois que as coisas se resolveram, por que isso ainda existe?”, disse Marquezine ao podcast Poddelas.

As duas afastaram os boatos de briga após se encontrarem na Semana de Moda de Paris e posarem para uma foto juntas - momento do qual a novela faz referência. Essa não foi a única vez em que elas confirmaram a amizade - a atriz já até foi flagrada no palco durante show de Anitta.