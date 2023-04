Anitta usou seu perfil do Instagram nesta quinta-feira, 27, para confirmar que assinou contrato com a gravadora Republic Records, selo do grupo Universal. Artistas como Ariana Grande, Taylor Swift e The Weeknd fazem parte da empresa. Em abril, após 11 anos, a cantora anunciou de forma pouco amigável, o encerramento da sua parceria com a Warner Music.

Anitta confirma contrato com a Republic Records: ‘Sou muito grata por tudo que tem acontecido’ Foto: Reprodução/Instagram/@anitta

A revista Variety havia adiantado que a brasileira tinha assinado contrato com a nova gravadora em 20 de abril, segundo “fontes próximas ao acordo”.

Na publicação, Anitta aparece sorridente ao lado do seu irmão, Renan Machado, e dos empresários e integrantes da empresa americana. Na legenda, escreveu em inglês que está “entrando em um novo capítulo da sua vida”.

“Sou muito grata por tudo que tem acontecido na minha vida nos últimos dias. Estou pronta para fazer história com vocês”, marcando os perfis da nova gravadora e da Universal Music Latino e Brasil.

Mais cedo ela havia compartilhado em seu perfil do Twitter que estava “sumida” porque está “planejando muitas coisas para o futuro”. “Dei uma sumida de tudo, mas quando eu voltar, queridos, se preparem”, disse.

Durante este mês a artista tem divulgado seus dois últimos trabalhos com a Warner Music, Nu, em parceria com Hitmaker, e Vai Vendo, com o funkeiro MC Ryan.





















