Anitta convida Lexa para viajar e avisa que vai ‘meter a colher no relacionamento da amiga’

MC Guimê e Cara de Sapato estão sendo acusados de assediar Dania Mendez, a intercambista do Big Brother Brasil 23, após atitudes invasivas de ambos com a modelo na festa nesta madrugada. A situação, inclusive, mexeu com Lexa, mulher do cantor. Agora, Anitta está disposta a ajudar a amiga.

MC Guimê é acusado de assédio no BBB 23 Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

No Twitter, Anitta relembrou o término do casal em 2022, expondo que se intrometeu na época e, mais uma vez, fará o mesmo. “Antigamente eu era aquele tipo de amiga que sempre mete a colher no relacionamento da amiga, e depois eles voltam e eu me fo***. Hoje em dia, continuo sendo a mesma amiga”, escreveu a artista.

A publicação veio acompanhada de um convite para uma viagem com Lexa. “Desculpa expor, mas foi só pra garantir que você não vai fugir da trip [viagem, em inglês] Te amo”, explicou Anitta.

Desculpa expor mas foi so pra garantir que vc não vai fugir da trip 😬 te amo ♥️ — Anitta (@Anitta) March 16, 2023

MC Guimê acusado de assédio

Horas após a chegada da modelo no BBB 23, os participantes curtiram a Festa do Líder Guimê. Na ocasião, o cantor “passou do ponto” e protagonizou carícias na nova moradora da casa, que ficou nitidamente incomodada com a situação.

Desde a entrada do funkeiro no reality show, Lexa tem o acompanhado e usa com frequência as redes sociais para demonstrar seu apoio a ele. Durante a noite, inclusive, ela comemorou a felicidade do marido em ter a própria festa. No entanto, após as cenas com Dania, na madrugada, a artista decidiu se afastar da internet.

23) Guimê leva Dania para pegar gelo após a Mexicana cair na pista de dança. pic.twitter.com/CupYO02CXr — Tracklist (@tracklist) March 16, 2023

“Sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas. Quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar. Não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer”, iniciou o desabafo no Twitter.

“Vou descansar, amanhã é um novo dia. Eu não estou bem... preciso de um tempo pra mim. Até logo. Não sei quando voltarei por aqui”, finalizou a cantora.