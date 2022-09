Anitta critica Rock in Rio e afirma: ‘Não piso neste festival nunca mais’

Anitta utilizou o Twitter nesta segunda-feira, 12, para criticar a organização do Rock in Rio e afirmar que o festival não valoriza artistas brasileiros. A cantora chegou a falar que ‘não pisa neste festival nunca mais’.

Tudo começou quando ela fez uma publicação se referindo ao final do evento, que foi encerrado na noite deste domingo, 11. “Também me situaram que hoje é segunda. Então agora que já acabou de fato e não tem mais outra semana. Para não deixar ninguém de fora. Vim mandar o meu de nada”, escreveu.

Em seguida, fãs começaram a especular que o tuíte poderia ser uma indireta sobre o show de Ludmilla, com quem ela não tem uma boa relação. Anitta esclareceu que fez a publicação para dizer que foi graças a ela que artistas do funk puderam estar presentes no Rock in Rio.

“Só eu e minha equipe sabemos o que passamos numa guerra silenciosa com gente bem grande para conseguir o devido respeito ao funk. Não tem nada a ver com uma pessoa em específico. Hoje peguei o celular e vi quanto funk rolou nesse festival e fiquei feliz que toda aquela briga extremamente exaustiva não foi à toa”, disse.

Só eu e minha equipe sabemos o que passamos numa guerra silenciosa com gente bem grande pra conseguir o devido respeito ao funk. Nao tem nada a ver com uma pessoa específico. Hoje peguei o cel e vi quanto funk rolou nesse festival e fiquei feliz que toda aquela briga extremamente — Anitta (@Anitta) September 12, 2022

Depois disso, a artista respondeu um usuário que mencionou o fato de que ela esteve presente no Rock in Rio Lisboa, em Portugal, em junho deste ano. Na publicação, ela negou novamente que teria mandado uma indireta e disse que só foi ao festival por conta dos fãs portugueses.

Anitta criticou a organização do evento por, segunda ela, não valorizar os artistas brasileiros: “Eu não piso neste festival nunca mais. Só se um dia eles resolverem dar aos artistas que falam português o mesmo respeito que dão aos estrangeiros. Pergunte aos mais corajosos como são tratados quem é do Brasil e como é tratado quem é de fora”.

Continua após a publicidade

“É como se estivessem fazendo um grande favor por colocar a gente lá e a gente que se humilhe a qualquer condição deles para dar tudo certo para os estrangeiros. Meu papel eu cumpri e estou feliz pelo fato de que eles tiveram que engolir o funk no fim das contas”, pontuou.

festival nunca mais. Só se um dia eles resolverem dar aos artistas que falam português o mesmo respeito que dão aos estrangeiros. Pergunte aos mais corajosos como são tratados quem é do Brasil e como é tratado quem é de fora. É como se estivessem fazendo um grande favor por — Anitta (@Anitta) September 12, 2022

“E sim, vou sempre celebrar minha própria luta e esforço publicamente vocês queiram quer não. É importante para mim lembrar sempre da dor das minhas lutas para sentir que posso descansar em paz tendo cumprido meu papel. E se você discorda tudo certo também”, completou a cantora.

Sem citar nomes, Anitta ainda criticou o fato de shows de artistas como Ludmilla terem sido colocados no Palco Sunset e não no Palco Mundo, onde aconteceram as principais apresentações.

Ludmilla durante sua apresentação no Palco Sunset do Rock in Rio. Foto: Bruna Prado/AP - 11/09/2022

“E para quem está dizendo que estou incomodada com o show de fulana. Independentemente das minhas questões pessoais, minha opinião profissional é que deveria ter sido colocada no lugar respectivo ao seu sucesso: Palco Mundo. Então isso tem a ver com um buraco muito mais embaixo”, afirmou.

De acordo com a cantora, o funk só esteve presente “porque foi obrigado a ser engolido pelo festival”. Artistas como L7nnon, Hariel, Mc Carol, PK, Mc Don Juan e Lexa representaram o gênero no festival. Além disso, este foi o ano em que a organização criou o Espaço Favela, voltado para o funk e o trap.

Continua após a publicidade

Vale lembrar que Anitta está entre os artistas brasileiros que já se apresentaram no Palco Mundo. Em 2019, ela fez um show no Rock in Rio Brasil que teve referências à sua origem no Furacão 2000.

Pra isso tem que brigar bastante... mas uma briga sorridente... engolir sapo... hmmm não gosto mais de sapo. Bom... Mas agora tô achando que ano vem vai rolar um artista de funk no palco mundo... não eu, óbvio que não — Anitta (@Anitta) September 12, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais