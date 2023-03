Anitta critica Warner Music e expõe ‘sonho de sair fora’ da gravadora: ‘Pagando pelo erro’

Com contrato internacional assinado com Warner Music Brasil desde 2020, Anitta está insatisfeita com a gravadora e fez questão de expor publicamente a relação. Na última quarta-feira (1), no Twitter, a artista interagiu com alguns internautas sobre o assunto e demonstrou arrependimento.

Após um seguidor publicar que seu sonho seria “Anitta sair da Warner, ir pra uma gravadora que valorize ela e, de quebra, a primeira música lançada pegar o TOP 10 global”, a artista concordou: “Somos dois”.

Somos 2 — Anitta (@Anitta) March 2, 2023

Em resposta a outro fã, que a incentivou fazer a quebra de contrato, Anitta reforçou o descontentamento, lamentando não ser possível romper com a gravadora. “Se tivesse uma multa pra pagar, eu já tinha leiloado meus órgãos, por mais caro que fosse, pra sair fora. Mas infelizmente não tem. Quando a gente é novo e ainda não sabe muito, tem que prestar muita atenção nas coisas que assina... se não pode passar uma vida inteira pagando pelo erro”, expôs.

Meu amor se tivesse uma multa pra pagar eu já tinha leiloado meus órgãos por mais caro q fosse pra sair fora. Mas infelizmente não tem. Qndo a gente é novo e ainda ñ sabe muito tem q prestar muita atenção nas coisas q assina...se não pode passar uma vida inteira pagando pelo erro — Anitta (@Anitta) March 2, 2023

Ainda de acordo com a artista, ela e sua equipe estão há todos esses anos de contrato aceitando o “descaso” e tentando “seguir o baile”.

No Twitter, fãs da cantora estão revoltados com a gravadora e levantaram um mutirão Free Anitta (Anitta livre, em tradução ao português). Veja as reações.

Continua após a publicidade

Anitta mulher, Rlx que vamo tirar tu da Warner #FreeAnitta pic.twitter.com/oEoDgsLgfZ — Wolf 🐺 (@Marcellohoffman) March 2, 2023

#FreeAnitta A Queen não merece passar por isso pic.twitter.com/5rZGv8SBpL — João Paulo 💫 (@_pauloof88) March 2, 2023

como pode permitirem a escravidao moderna em pleno sec XXI #FreeAnitta já

pic.twitter.com/aNyYg8Y3OU — bibi de ressaca literária (@gabieverso) March 2, 2023

#FreeAnitta Vocês jamais poderiam fazer isso com ela, Warner 💔



pic.twitter.com/TbcWKzWXbz — This Is ANITTX (@thisisanittx) March 2, 2023

O Estadão entrou em contato e aguarda o posicionamento oficial da artista e da gravadora.