Anitta desmente fake news sobre música nova: ‘Usaram inteligência artificial’

Nesta quarta-feira, 12, a cantora Anitta, 30 anos, precisou usar as redes sociais para desmentir uma fake news. Segundo uma entrevista falsa, criada provavelmente por Inteligência Artificial (IA), a intérprete de Envolver lançaria uma música nova em inglês.

No Twitter, Anitta desmentiu o boato. “Isso é mentira, usaram inteligência artificial”, disse em resposta à notícia publicada por um portal.

Isso é mentira, usaram inteligência artificial — Anitta (@Anitta) April 12, 2023

Após a comemoração dos 30 aninhos, a musa saiu de férias e está aproveitando e conhecendo lugares bem gelados. Durante a viagem, Anitta ainda anunciou o rompimento com a gravadora Warner Music, pois estava insatisfeita com a empresa. A cantora compartilhou os cliques da viagem no Instagram. “Eu voltarei”, diz a legenda.









