Anitta diz que não está triste após derrota no Grammy: ‘O mais incrível mesmo era me ver lá’

Após perder o prêmio de Artista Revelação no Grammy 2023 para a cantora Samara Joy na noite de domingo, 5, Anitta afirmou que não está triste por não ter vencido a categoria.

Em uma sequência de stories publicados na tarde desta segunda-feira, 6, a brasileira agradeceu o apoio dos fãs, amigos e da imprensa nacional e contou como está se sentindo.

“Foi muito lindo. Algumas pessoas me mandaram mensagens depois me consolando, mas gente, eu não estou triste, viu? Eu estou muito feliz. Resultado é mesmo uma coisa que não conseguimos prever e tá tudo bem”, disse.

“O mais incrível mesmo era me ver lá, nem estava acreditando. Eu estava naquele lugar e [pensava]: ‘Gente, eu estou aqui, com essas pessoas’. De latinos, se não me engano, era só eu e o Bad Bunny alí. Então, representou demais para mim” completou.

A artista ainda lembrou o fato de que, quando concorreu à categoria de Artista Revelação no Brasil, no Prêmio Multishow 2013, também perdeu. Na época, a vencedora foi a rapper Karol Conka.

“Bom, o que me deixa feliz disso tudo é que quando eu concorri a Artista Revelação no Brasil, eu perdi. E muita gente incrível que concorreu a Artista Revelação aqui perdeu e depois fez uma carreira incrível. Então, pode ser que represente algo”, falou.

Após um ano de conquistas internacionais e indicações em diversas premiações latinas e norte-americanas, Anitta foi a primeira brasileira a concorrer na categoria Artista Revelação do Grammy desde Astrud Gilberto, em 1965.

Ela perdeu a categoria para Samara Joy, cantora de jazz norte-americana de 23 anos. O grupo italiano Maneskin, a rapper Latto e o cantor Omar Apollo também eram favoritos na disputa. Saiba mais sobre a vencedora aqui.

Anitta no tapete vermelho do Grammy Awards, em Los Angeles, Estados Unidos, no último domingo, 5. Foto: REUTERS/David Swanson





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais