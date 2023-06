Anitta compartilhou com seus seguidores que teve seu relógio, da marca Cartier, roubado durante sua viagem na Croácia. Em um stories em seu perfil oficial do Instagram, a artista mostrou a foto do objeto, do modelo Ballon Bleu, que custa R$ 105 mil, e é cravejado com diamantes.

“Se você estiver na Croácia (ou outros países vizinhos) e alguém tentar te vender esse relógio... foi roubado de mim. Obrigada”, escreveu a artista. O story não está mais disponível.

Mais tarde, ela retornou para dizer que a casa onde está hospedada foi invadida enquanto eles não estavam e os quartos foram revirados - mas apenas suas coisas foram roubadas.

Anitta diz ter relógio de R$105 mil roubado durante viagem na Croácia Foto: Reprodução/Instagram/@anitta

No entanto, no segundo perfil, conhecido como QG da Anitta, dedicado a postagens em português, ela fez outro desabafo.

“É isso, meu relógio foi roubado aqui na Croácia. E agora sabe o que a gente vai fazer? Continuar vivendo a vida feliz porque não tem o que fazer. Agradecer a Deus que estamos vivas, com saúde”, desabafou.

A cantora está curtindo alguns dias de descanso ao lado de Juliette, Jade Picon e Lexa após apresentação na final da Liga dos Campeões da Europa. Ela também anunciou um novo single, que faz parte do seu próximo álbum, Funk Rave.