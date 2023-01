Anitta realizou mais um feito na sua carreira: é a primeira brasileira a se apresentar no Amazon Music Live, evento musical que ocorre logo depois do Thursday Night Football, a rodada de jogos da Liga de Futebol Americano, nos Estados Unidos.

A primeira edição do evento ocorreu em 27 de outubro e trouxe performances de artistas como Lil Baby, Megan Thee Stallion, Kane Brown e Lil Wayne. E Anitta foi a atração de dezembro, comandada pelo rapper 2 Chainz.

Anitta é a primeira brasileira a se apresentar no Amazon Music Live Foto: Jesse Lirola e Jerritt Clark/Getty

Com transmissão feita pelo canal da Amazon Music na Twitch, o público pode ver a cantora apresentando sua nova parceria com o Black Eyed Peas, Simply The Best, e outras músicas, como I’d Rather Have Sex, Envolver, Lobby e Me Gusta, do seu último álbum de estúdio, o Versions Of Me, o remix de Practice, Bola Rebola num medley com Gata - e o clássico hit Movimento da Sanfoninha.

Assista a trechos da apresentação:

The opening of Anitta's performance for #AnittaAmazonMusicLive with "Simply The Best".pic.twitter.com/VwljDJQRD2 — Anitta Press | Fan Account (@AnittaPress) December 16, 2022

Anitta em Movimento da Sanfoninha pic.twitter.com/Sxv1yIl4zL — Anitta Media Lives | Fan Account (@anittamedialive) December 16, 2022

Anitta performando "Practice" em sua apresentação no Amazon Music Live. 🇺🇸 pic.twitter.com/pLzh6VSvNz — Acesso Anitta | Fan Account (@AcessoAnittaR) December 16, 2022

Anitta performs “Bola Rebola” at Amazon Music Live.🍑 #AnittaAmazonMusicLive pic.twitter.com/QFoosXkooa — Anitta Crave | Fan Account (@AnittaCrave) December 16, 2022

Anitta perfomando “Lobby” no Amazon Music Live. #AnittaAmazonMusicLive pic.twitter.com/ZN1ao3ZVYX — MundoAnitter | Fan Account (@mundoanitter) December 16, 2022