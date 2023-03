Anitta é homenageada pelo elenco de ‘Elite’ em gravação da série: ‘Muita sorte’

Conforme anunciado pela Netflix na última semana, Anitta estreará no elenco de Elite na 7ª temporada da série espanhola. Embora os novos episódios ainda não tenham previsão de estreia, as gravações já começaram e, é claro, com a presença da brasileira nos bastidores.

Anitta é homenageada nos bastidores de 'Elite' Foto: Reprodução de story/Instagram/@carmen_arrufat

Na última quarta-feira, 15, Anitta foi recebida pelo elenco com um buquê de flores surpresa. A ocasião foi divulgada pelos atores nas redes sociais, evidenciando a emoção da carioca com o carinho dos colegas de gravação.

Nos stories, a atriz Carmen Arrufat Blasco publicou uma imagem abraçando a cantora e declarou com frases em inglês e espanhol: “Amo você. Muita sorte”.

Anitta e Carmen Arrufat Blasco nos bastidores de 'Elite' Foto: Reprodução de story/Instagram/@carmen_arrufat

Omar Ayuso também registrou a surpresa para Anitta. Mais cedo, o ator entrou no camarim dos amigos cantando Envolver, canção da brasileira que conquistou o TOP 1 do Spotify Global, em 2022.

Até o momento, a Netflix não deu detalhes sobre a personagem de Anitta. A série, que já conta com o brasileiro André Lamoglia no elenco atual, tem também Valentina Zenere, Álvaro de Juana, Carmen Arrufat, Álex Pastrana, Ana Bokesa, Ander Puig, Nadia Al Saidi. A nova temporada terá o retorno de Omar Ayuso.

