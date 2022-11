Anitta em ‘The Sims 4′: Cantora tem música adaptada ao idioma do jogo

Publicidade

Anitta e a EA Games anunciaram uma nova música da cantora para The Sims 4. A faixa Practice, do disco Versions of Me (2021), foi adaptada para o idioma do jogo - chamado Simlish, falado pelos personagens da franquia.

“Quando somos jovens, sonhamos com muitas coisas e é uma loucura quando realizamos esses sonhos”, disse a cantora em um vídeo para o canal do YouTube do jogo.

Anitta grava música para 'The Sims 4' em idioma do jogo Foto: Fabio Motta/Estadão

Na filmagem, a artista aparece no estúdio durante a gravação da música. “É difícil”, pontuou ela sobre a música em um novo idioma.

Simlish é a sexta língua na qual Anitta canta. Além do português, ela tem músicas em inglês, espanhol, italiano e francês.

Ouça o resultado da adaptação:

