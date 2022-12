Anitta entra para lista ‘30 Under 30′ da Forbes EUA e comemora: ‘Que ano’

Anitta conquistou mais um feito internacional. A brasileira entrou para a lista 30 Under 30 2023 da edição norte-americana da revista Forbes, divulgada na última terça, 29.

A lista reúne cerca de 600 personalidades com menos de 30 anos que se destacaram e causaram impacto em suas respectivas áreas, do entretenimento à educação.

Anitta, atualmente com 29 anos, entrou para a categoria de música, ao lado de nomes como Blu DeTiger, Becky G, Rauw Alejandro e Madison Beer.

No perfil da artista, a revista destacou os mais de 500 milhões de reproduções que a música Envolver já recebeu no Spotify, o lançamento do álbum Versions Of Me, com três idiomas diferentes, e a recente indicação à categoria de “Artista Revelação” no Grammy Awards.

“[Ela é] uma estrela pop nascida no Brasil que alcançou o topo de sua indústria musical regional e atravessou o mundo como uma artista líder na próxima geração da música latino-americana”, diz o texto.

Nas redes sociais, Anitta compartilhou a publicação e celebrou a nomeação à lista. “Uau, que ano”, escreveu a cantora.

