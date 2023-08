Anitta: Fama de vulgar, exposição do corpo e sucesso internacional; veja declarações no ‘Saia Justa’

Na noite desta quarta-feira, 16, Anitta participou ao vivo do programa Saia Justa, do canal GNT. Em entrevista às apresentadoras Astrid Fontenelle, Larissa Luz, Gabriela Prioli e Bela Gil, a estrela comentou sobre a fama de “vulgar” que ganhou ao longo da construção de sua carreira e analisou a problematização do público em relação aos seus videoclipes.

A artista falou sobre o seu próximo single Used To Be, que integra o Funk Generation: Favela Love Story, com o lançamento marcado para esta quinta-feira, 17. A ideia da nova música é mostrar o momento em que a artista se encontra no campo amoroso. “Eu era piranha e agora não sou mais”, cita ao falar sobre uma das frases da nova faixa.

O debate sobre a suposta vulgaridade da cantora em suas criações levantou o questionamento sobre a ideia de “ser sexy sem ser vulgar”, no qual Anitta sempre foi cobrada a atender. De acordo com a cantora, o que as pessoas mais gostam é reclamar da sua liberdade em frente às câmeras e, mesmo assim, continuar assistindo.

“Se não fosse isso, nao daria audiência quando tivesse a bunda. ‘A gente não quer ver isso’. Então por que tem muito mais audiência quando tem bunda? As pessoas querem ver, só não querem admitir”, avaliou.

Anitta fala sobre a fama de "vulgar" que ganhou ao longo da carreira, comenta sobre sua trajetória internacional e sobre as críticas que recebe pelos seus videoclipes Foto: Reprodução/GNT

“Para mim, quem tem essa problematização com o sexual e o vulgar é uma pessoa que tem um julgamento e vergonha de si próprio, de assumir pra si mesmo do que gosta e sente prazer, admira e curte esse tipo de coisa.”

Ao levantarem o tema sobre a lucratividade em detrimento da exposição do corpo da mulher, as apresentadoras relembraram que muitos programas de televisão -majoritariamente liderados por homens- na década de 90 e início dos anos 2000 exibiam corpos femininos seminus e não eram condenados por isso.

Para a Anitta, há uma diferença quando a mulher e o homem decidem por conta própria explorar o corpo no campo da arte. “Quando eu estou peladona no clipe é porque estou afim. Quando é homem por trás, ele tá pensando no resultado financeiro, e a mulher... é porque tá afim de se curtir. Não interessa o fim financeiro. São intenções diferentes”, explicou.

Resistência no início da carreira

Ao começar a sua jornada no funk, Anitta lembrou que tinha muita resistência em mostrar a sua essência nas canções. “Quando eu comecei a fazer funk eu nao queria fazer o proibidão [...] Eles [os produtores] disseram: ‘Então vamos falar sobre o amor”. Mas eu quero falar que eu estou curtindo, estou saindo, que eu gosto de dançar, fazer o que eu estou a fim porque esse é o meu jeito de ser”, revelou.

“Eu tinha muita resistência em conseguir fazer a música onde eu [mostro] o que eu sou”. De acordo com a cantora, o seu objetivo era “escandalizar”. “Eu não quero fazer só o que estão mandado porque eu tenho que ser tranquilinha, mais calma. Eu quero escandalizar.”

Anitta participa de programa ao vivo do Saia Justa, no GNT Foto: Reprodução/GNT

Responsabilidade

A conversa com Anitta também apontou como a imagem da estrela esteve, por muito tempo, atrelada a um comportamento sexual dito como inadequado. Anitta, por sua vez, reiterou que sempre foi consciente sobre o cuidado com o seu corpo e que isso foi dado a partir dos conselhos da mãe.

“Ela dizia que podia começar a vida sexual quando tivesse responsabilidade pra isso (...) Pode ser só diversão, mas também pode ser pelo resto da vida.”

Carreira internacional

Anitta conta que internacionalizou sua carreira porque nada do que ela criava trazia credibilidade e respeito ao funkeiro no Brasil. “O brasileiro só vai dar respeito, credibilidade ao funkeiro e ao funk quando alguém lá de fora falar: ‘Olha que incrível’, e eu falei: ‘Agora eu vou fazer as pessoas lá fora falarem que o funk é incrível.”