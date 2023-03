Anitta faz 30 anos nesta quinta; veja quais são suas músicas mais tocadas e mais regravadas

Nesta quinta-feira, 30, a nossa Girl From Rio comemora 30 anos e, segundo um estudo feito pelo Escritório Central de Arrecadação Distribuição (Ecad), Show das Poderosas foi a canção da artista mais regravada e mais tocada nos últimos dez anos. Vale lembrar que a música foi lançada em 2013, no disco de estreia da cantora.

Com mais de 180 obras musicais, que são composições, com letra ou melodia, Anitta possui 835 gravações, que podem se classificar de diferentes formas. Uma mesma música gravada em versão acústica, DVD, remix ou versão de funk, por exemplo, contam cada uma, como uma versão diferente, por isso um número tão grande de gravações.









A intérprete de Envolver possui uma carreira sólida no Brasil e tem alcançado grande destaque no exterior, com muitas colaborações e feats.

Por aqui, Anitta garante os seus direitos autorais de execução pública no País por meio de um trabalho de arrecadação e distribuição realizado pelo Ecad. A cantora recebe os seus rendimentos mantendo os seus dados musicais atualizados, já que é filiada à gestão coletiva da música, assim, suas músicas que são identificadas e captadas pelo Ecad em emissoras de rádios e TVs, streamers etc em que o pagamento pelo licenciamento musical é garantido por lei.

Mas isso funciona de forma diferente no exterior. A cobrança dos direitos autorais de execução pública é feita através da associação musical de cada país, que tem suas próprias leis e regras. Anitta tem seus direitos garantidos porque a associação brasileira à qual é filiada tem contrato de representação ou reciprocidade com sociedades congêneres estrangeiras. É por meio de sua associação brasileira que a artista recebe diretamente os seus rendimentos, sem passar pelo Ecad.

Confira o ranking das músicas de autoria de Anitta mais tocadas nos últimos dez anos nos segmentos de execução pública, ou seja, rádios, shows, música ao vivo, sonorização ambiental, casa de festas, carnaval:

Ranking das músicas de autoria de Anitta mais tocadas nos últimos 10 anos

Show das poderosas (Anitta) Bang (Umberto Tavares / Anitta / Jefferson Junior) Zen (Umberto Tavares / Anitta / Jefferson Junior) Vai malandra (Tropkillaz / Dj Yuri / Brandon Michael Green / Anitta / Mc Zaac / Ze Gonzales) Paradinha (Umberto Tavares / Anitta / Jefferson Junior) Medicina (Anitta / Mauricio Reglero / Jon Leone / Mario Alberto Caceres / Andy Clay Cruz Felipe) Não para (Anitta) Blá blá blá (Umberto Tavares / Anitta / Jefferson Junior) Ritmo perfeito (Umberto Tavares / Anitta / Jefferson Junior) Meiga e abusada (Anitta / Jefferson Junior / R. Araujo)





Top 5 das músicas de autoria de Anitta mais regravadas

Show das poderosas (Anitta) Bang (Umberto Tavares / Anitta / Jefferson Junior) Blá blá blá (Umberto Tavares / Anitta / Jefferson Junior) e Me gusta (with Cardi B & Myke Towers) (Carolina Isabel / Ryan Tedder / Anitta / Cardi B / Rdd / Chibatinha / Michael Monge / Andres Torres / Benito Garcia / Mauricio Renigiro) Zen (Umberto Tavares / Anitta / Jefferson Junior) e Vai malandra (Umberto Tavares / Anitta / Jefferson Junior) Não para (Anitta) e Ritmo perfeito (Umberto Tavares / Anitta / Jefferson Junior)