Anitta faz comemoração de aniversário em teatro do sexo e se surpreende na hora do ‘parabéns’; veja

A cantora Anitta, que completou 30 anos em 30 de março, continua fazendo celebrações do seu aniversário. Desta vez, ela foi levada pelo amigo para comemorar de maneira inusitada e foi a um teatro do sexo.

Por meio do Instagram, Duh Marinho gravou diversos momentos com a cantora durante a viagem. “Estamos indo a um lugar que está fechado, abriu só pra ela. Ela é a maioral!”, disse Duh. A cantora, no entanto, ainda não sabia do que se tratava.

“Gente, meus parabéns: a mulher, 23h59, pegou uma vela, acendeu, 00h em ponto ela botou na boc*** de cabeça para baixo, e apagou a velinha. Estou passada”, diz Anitta.

“Estou chocada. Impactada”, descreveu Lexa sobre a celebração. “hahahaha sigo impactada até hoje, amo vocês”, comentou Lexa no Instagram. “Melhor aniversário da vida”, disse Anitta ao sair do local.