Anitta ‘fica de fora’ em selfie de atriz de ‘Euphoria’ e vídeo viraliza na internet; assista

Anitta foi um dos assuntos mais comentados na internet nesta quarta-feira, 26, após viralizar um momento em que a cantora teria sido ignorada em selfie da atriz Sydney Sweeney, famosa por seu papel na série Euphoria.

A artista foi uma das convidadas de uma marca sul-coreana de telefonia para o lançamento de um novo aparelho. O evento foi realizado na capital da Coreia do Sul, Seoul, na noite da última terça-feira, 25.

Nos vídeos que estão circulando nas redes sociais, Sydney fez uma selfie com a cantora Jang Won-young, do grupo feminino de k-pop IVE, que estava ao lado de Anitta na primeira fila. A brasileira abriu o sorrisão, mas não apareceu na foto da atriz.

Mas parece que as duas não têm problema algum uma com a outra. Em novas imagens que também estão circulando na web, Anitta e Sydney foram flagradas conversando animadas e até apertaram as mãos (assista em seguida).

A cantora Jang Won-young, grupo feminino de k-pop IVE, compartilhou o momento nos stories do Instagram Foto: Instagram/@for_everyoung10

Anitta e Sydney Sweeney conversam e dão as mãos:

Anitta se diverte em hotel luxuoso em Seoul

Na Coreia do Sul, Anitta aproveitou momentos de folga para se divertir. No hotel luxuoso em que estava hospedada, com vista para Seoul, a cantora apareceu, nos stories do Instagram, cantando hits dos anos 1990 como How Bizarre.

Ela ainda interpretou uma paródia gospel da música Call Me Maybe, chamada Só Bebo Coca, de Meiryelle.