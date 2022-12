Anitta manda recado a Fábio Porchat após polêmica com Gkay: ‘Você não sabia que não era o momento’

Após as polêmicas que envolveram a influenciadora Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, e o humorista Fábio Porchat, a cantora Anitta saiu em defesa da amiga e mandou um recado ao comediante.

Em uma publicação feita no Twitter nesta terça-feira, 27, Anitta disse que Porchat “é um amigo do bem demais”, mas pontuou que “às vezes a gente precisa ouvir certas coisas de fora”.

Ela afirmou que o comediante não sabia que “não estava sendo um momento” bom para que a piada sobre a influenciadora fosse feita.

A artista disse acreditar que as coisas vão se ajustar em breve. “Vão todos dar risada juntos e lembrar disso com gratidão”, finalizou.

@FabioPorchat você é um amigo do bem demais. As vezes a gente precisa ouvir mesmo certas coisas de fora. Você não sabia que não estava sendo um momento pra ela.. mas já já tenho certeza que vai tudo se ajustar e vão todos dar risada juntos e lembrar disso com gratidão ❤️ — Anitta (@Anitta) December 27, 2022

Anteriormente, Anitta já havia feito diversos tuítes sobre cancelamento, amor e compreensão, o que fez com que internautas apontassem uma reflexão sobre o caso da amiga. Em um deles, a cantora contou que já esteve em um lugar “sombrio e equivocado” que só soube superar com “cuidado, respeito e carinho”.

“Agradeço a quem nunca soltou a minha mão e me fez mudar para melhor. Soube pedir desculpas a quem considero que fui errada. Soube me perdoar pelos meus erros e aceitar que mais erros virão”, escreveu.

Ela ainda pediu para que as pessoas “pratiquem isso com o outro”. “Todos vamos errar, o que nos torna melhores como humanos é a forma que lidamos com os erros dos outros e com os nossos”, disse.

me ofereceram amor, cuidado, respeito e carinho junto com todas as verdades que eu precisava ouvir. Vamos praticar isso com o outro. Todos vamos errar, o que nos torna melhores como humanos é a forma que lidamos com os erros dos outros e com os nossos. — Anitta (@Anitta) December 27, 2022

Em outra sequência, Anitta sugeriu que os internautas ofereçam “ajuda em vez de julgamento”. Ela completou afirmando que “não existe o certo ou o errado” e que “uma pessoa não precisa ser crucificada para que a outra seja glorificada”.

“Todos têm sua razão a partir do momento que olhamos pela perspectiva de um e do outro. Vamos nos amar mais e ter compaixão. Com todos. Com um e com o outro”, escreveu.

Não existe o certo ou o errado. Todos tem sua razão a partir do momento que olhamos pela perspectiva de um e do outro. Uma pessoa não precisa ser crucificada para que a outra seja glorificada. Vamos nos amar mais e ter compaixão. Com TODOS. Com um e com o outro. — Anitta (@Anitta) December 27, 2022





Entenda a polêmica

Fábio Porchat fez uma piada sobre a participação de Gkay no 'Lady Night' durante uma homenagem a Jô Soares na TV Globo. Foto: Andy Santana e TikTok/Daniela Ramiro

Durante uma homenagem a Jô Soares, apresentador que morreu este ano, no prêmio Melhores do Ano, da TV Globo, Porchat fez uma piada sobre a participação de Gkay no programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck.

Na ocasião, o humorista disse: “Eu olho o Jô e fico pensando: ‘O que ele faria com uma Gkay, né, Tatá?’. Foi por isso que ele preferiu nos deixar às vezes”. O comentário desagradou à influenciadora e a alguns internautas, que entenderam que o comediante teria dito que Jô preferiu morrer em vez de entrevistá-la.

No Twitter, Gkay escreveu que foi ao banheiro chorar e que a piada teria estragado o Natal dela. “Estou exausta porque eu não sei o que fiz para as pessoas me odiarem tanto, me humilharem tanto, dia após dia. E agora até em rede nacional, mostrando que eu sou uma piada no sentido ruim para o Brasil inteiro”, disse.

paulo vieira, fabio porchat e tata werneck falando da gkay pic.twitter.com/mxqHhKCk3S — acervo meus documentos (@meusdocumento) December 26, 2022

Após a repercussão, Porchat veio a público para esclarecer a piada, dizendo que o comentário “não tinha nada de humilhante”. Em um vídeo publicado no Instagram nesta segunda, 26, o comediante disse que o que teria “estragado o Natal” de Gkay seria o “ano ruim” da influenciadora.

“A Gkay fez uma entrevista estranhíssima na Tatá Werneck, a Gkay fez um filme que foi um fracasso de público e de crítica na Netflix, tem um monte de notícias (sic) dizendo que ela maltrata pessoas, que ela trata mal a produção, relatos de colegas e atores dizendo que não dá para trabalhar com ela. Tudo isso fez o Natal dela ser um Natal miserável”, afirmou o humorista.