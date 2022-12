Anitta mostra decoração de mansão onde passará Natal com família e amigos nos EUA; confira

Anitta mostrou, nesta sexta-feira, 23, a decoração da mansão onde passará o Natal. Com a família e amigos, ela se hospedou em uma casa em Kissimmee, na Flórida, nos Estados Unidos, que tem piscina, salão de jogos, cinema e quadra esportiva.

A artista fez uma “tour” e filmou a casa para os Stories do seu Instagram. Nos vídeos, ela exibiu os familiares brincando de basquete e até na mesa de Air Hockey.

Anitta também levou seus cachorros para a mansão toda decorada para o feriado e disse: “O Natal mais legal de todos”.

Anitta passa o Natal em mansão na Flórida, nos EUA, com família, amigos e seus cachorros Foto: Instagram/@Anitta

Lexa e David Brasil embarcaram com a artista para os EUA. Ele postou até um vídeo com ela nas redes sociais e brincou que “deixaria todo o seu dinheiro” no Animal Kingdom, parque da Disney.

A cantora, dona de Chama Ela, no entanto, parece já ter voltado dos EUA. Lexa postou, nesta sexta-feira, 23, vídeos no Palácio do Tangará, em São Paulo.

Veja o vídeo de Anitta chegando na casa: