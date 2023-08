Anitta nega relacionamento sério com ator italiano Simone Susinna e declara: ‘Sempre fui solteira’

Anitta negou nesta terça-feira, 23, que está em um relacionamento sério com o ator italiano Simone Susinna, astro de 365 Dias. Um possível namoro entre os dois foi especulado pelos internautas após a poderosa ter publicado fotos ao lado do artista enquanto aproveitava suas férias pela Europa.

“Não estou namorando, estou solteira. Sempre fui”, disse a cantora em entrevista ao Gshow. Anitta já está de volta ao Brasil para divulgar o seu novo álbum chamado Funk Generation: A Favela Love Story.

Anitta revela que não está namorando com ator italiano Foto: Reprodução/Instagram/@anitta

A funkeira fez questão de não esconder o relacionamento que estava tendo com Simone e publicou fotos ao lado do artista em sua conta no Instagram. No início deste mês, a cantora chegou a se irritar com alguns comentários dos seus seguidores em uma live. As pessoas diziam que Anitta “venceu na vida” por estar em um relacionamento com ele.

“Não admito dizerem que eu venci na vida por causa de um boy”, disse. A fala também foi corroborada pelo ator. “Eu que venci na vida”, disse Simone.