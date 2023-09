Anitta no Super Bowl? Cantora recebe convite da NFL e fãs reagem; entenda

Nesta sexta-feira, 8, a cantora Anitta deixou os fãs e seguidores com uma pulga atrás da orelha. Isso porque ela mostrou em seus stories do Instagram um convite que recebeu da NFL, liga esportiva profissional de futebol americano dos Estados Unidos. O jogo final do campeonato é o Super Bowl, famoso por levar artistas para se apresentar durante o intervalo mais conhecido do mundo.

A carta, por sua vez, dizia que a equipe esperava que Anitta levasse o Brasil para o jogo, levando os fãs a questionarem a presença da artista no Super Bowl. “Aqui está o script para a 104ª temporada da NFL. Mantenha a confidencialidade!”, diz a mensagem.

Anitta recebe convite da NFL e fãs especulam participação da cantora no Super Bowl Foto: Reprodução/Instagram/@anitta

“Sua Favela Love Story está na página 8, cena 18, linha 13 e é boa! Nós não conseguimos tirar Funk Generation do repeat. Esperamos que você traga o Brasil para o jogo. Com amor, NFL”, diz a liga ao se referir ao último álbum lançado pela cantora. Apesar de outros famosos internacionais também terem recebido a mesma carta, os fãs não descartaram a possibilidade de a cantora ser uma das cotadas para o evento.

Na internet, os fãs foram à loucura com a possibilidade de Anitta cantar na apresentação e disseram que a artista está pronta. “Não ironicamente, mas a Anitta sustentaria um Super Bowl viu. O Brasil tá pronto para isso, NFL”, escreveu uma internauta. “Será que o Super Bowl da Anitta vem aí mesmo?”, disse outra.