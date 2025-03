Anitta resgata romance da adolescência e toma banho com ele em novo documentário

Já disponível na Netflix, o documentário Larissa: O Outro Lado de Anitta é narrado por Pedro Cantelmo, diretor que tem uma relação antiga com a artista. Romance da adolescência da cantora, Pedro, que também foi criado em Honório Gurgel, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, foi o responsável por mostrar o lado íntimo da funkeira e mostrar quem é Larissa, nome de batismo da cantora, para além de Anitta.

À esquerda, Anitta em cena de novo documentário; à direita, o diretor Pedro Cantelmo Foto: Netflix/@pcantelmo via Instagram

Os dois reviveram o romance por cerca de três meses durante as gravações do projeto, que ganhou um ar mais intimista, justamente por ser ele quem narra todo o material, ficando com a função de explicar ao público como enxerga a diferença entre as duas personalidades da pop star. Ele também abre o coração e fala sobre o encantamento que ela ainda exercia sobre ele, concedendo ao material um clima de comédia romântica.

Em um dos primeiros momentos do filme, Anitta narra sobre o momento em que os dois se beijaram pela primeira vez, anos antes. "Eu tinha uns 11 anos e ele tinha 13, e a gente estava num show de rock. Ele era o cara mais gato do bairro, uma loucura, e eu era horrorosa. Ele veio me beijar. Eu não estava conseguindo acreditar naquilo, porque ele era muito, muito, gato, e eu era muito feia. Fiquei muito feliz e falei: 'ai, meu Deus, estou beijando o cara mais gato que eu vou beijar a minha vida inteira'," recorda.

A câmera de Pedro mostra tanto a Anitta que tem total controle sobre sua equipe de cima de um palco quanto a Larissa, espontânea e exausta, já no quarto de hotel. Desta forma, o filme acaba acompanhando como esse relacionamento ressurgiu. Uma das cenas mostra o momento em que ele diz que vai tomar banho, e ela vai junto e toma banho com ele.

“A proposta era totalmente profissional”, explica Pedro, durante o documentário. “Mas eu senti como se eu tivesse 13 anos de novo: ensaiando as coisas que eu ia dizer para ela na saída da escola. Eu me apaixonei tudo de novo, e acho que ela também”.

Mesmo assim, o desfecho não foi tão ideal. Pedro conta que “mandou mal com ela” e os dois romperam, embora continuassem com a relação profissional devido às filmagens. Nenhum dos dois entra em detalhes sobre o término.

“Se eu tivesse que dizer um defeito da Larissa, seria esse: essa capacidade assustadora de cortar situações quando elas não estão exatamente de acordo com o que ela considera certo”, conclui.