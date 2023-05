Anitta revela motivo de briga com Pabllo Vittar e diz que está há dez meses sem ninguém

Finalmente Anitta matou uma curiosidade que durou por bastante tempo nos bastidores da música e fora dele. Na noite desta terça-feira, 16, durante participação no podcast Quem Pode, Pod, apresentado pelas atrizes Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a cantora comentou sobre a briga com Pabllo Vittar e confessou que errou.

“Com a Pabllo eu falei: ‘Olha, eu acho que a gente brigou por causa dos outros, não foi por causa da gente. Desculpa porque entrei na onda dos outros e estava errada de entrar na onda dos outros’. Muita burrice a gente ter parado de se falar”, destacou.

Anitta explicou que passou por vários problemas de saúde no ano passado e mudou seu jeito de ser depois de conhecer Max Tóvar, a quem chama de ‘guru’. A experiência fez com que ela ficasse mais tranquila e mudasse seu comportamento com as pessoas, incluindo com quem ela já teve algum desentendimento.

“Cruzei com a Ludmilla Dayer e ela falou que também passou por algo muito parecido e falou que não conseguiria se não fosse a Max. É uma troca espiritual. Ela faz um mapa gestacional, explica que existem vários focos: espiritual, mental, astral... Fiquei lá cinco dias, sem energia, sem telefone. Fui com meu irmão, ele também está superdiferente, super para frente”, contou.

Anitta ainda confessou que mandou mensagens para todas as pessoas com quem ela errou em algum momento na vida, impulsionada por essa nova fase mais tranquila. “Com quem errei, mandei mensagem e me senti ótima. Amei, achei tudo. Fiquei leve”, falou mas sem citar nomes.

E não parou por aí. A cantora aproveitou a oportunidade para se defender sobre a fama de briguenta. “Não acho que sou briguenta, acho que as pessoas têm uma implicância comigo. Ariano também tem isso… Só que não levo desaforo para casa também. Dou tudo pra não entrar em uma briga, mas se você me obrigar, me chamar, aí não dá também, porque não sou idiota... Não gosto, idiota não sou”, ressaltou.

E quem não se lembra dos rumores de que Anitta e Bruna Marquezine não se bicavam? Isso foi relembrado no bate-papo, e a artista, que vira e mexe é vista ao lado da atriz em clima de paz, declarou: “A gente nunca brigou… A gente não sabe porque não éramos amigas e hoje em dia eu nem sei viver sem ela”.

Dez meses sem ninguém

Neste período mais reclusa, Anitta admitiu que não se relacionou com ninguém. “Mudei tanto o meu jeito de ser que nem consigo mais ficar na internet como ficava antes. Mudei muito. Meu jeito de falar está diferente. Fiquei sem pegar ninguém quase dez meses. Beijinho até dei, fiquei sem ter nada a mais, nada com ninguém quase um ano. E estava adorando”, declarou.

“Fui fazer um date pela primeira vez. Falei que estava com dor de barriga, queria cancelar... Nunca tive nervoso para date”, disse a cantora revelando que o crush era internacional e explicou que geralmente com os gringos não rola nada a mais no primeiro encontro. “Não rola nada no primeiro date. No Brasil rola. Gostei mais dessa vibe de não fazer nada. Fiquei envergonhadíssima. A nova eu”, emendou.

Busca pelo equilíbrio e dinheiro

A artista também comentou que agora tenta encontrar um equilíbrio entre Larissa, seu nome de batismo, e Anitta, a artista pop e internacionalmente famosa. “Antes eu já chegava muito explosiva e só falava de sexo. Hoje estou: ‘Caraca, quem é aquela pessoa?’. Nem me reconheço mais”, falou.

Anitta ainda confessou que não faz ideia do dinheiro que tem. Ela ainda relembrou de uma noite, quando saiu para uma balada, que gastou tanto que ligou para o irmão, Renan Machado, para perguntar se tinha condições. “Não faço ideia de quanto dinheiro tenho e nem quero saber”, disparou.