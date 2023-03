Anitta revela novo álbum: ‘Um disco que realmente me representa como artista’

Anitta revelou que irá lançar um novo álbum em breve. A declaração foi feita em entrevista a Billboard News.

Durante a conversa com Katie Bain, a artista explicou que, apesar de ser um álbum “bem brasileiro”, o novo projeto terá canções em espanhol e inglês. Ela ainda admitiu estar cansada de realizar turnês.

“Estou trabalhando em novas músicas com certeza. Não estarei em turnê. Jesus Cristo, nunca mais quero fazer turnês, mas tenho novas músicas chegando”, iniciou.

“Estou trabalhando nesse disco bem cultural, bem brasileiro, mas em inglês e espanhol. Enfim, o disco que eu acho que realmente me representa como artista finalmente ficou pronto. E agora estou apenas trabalhando em videoclipes, a parte legal”, comentou.

O último disco de Anitta foi lançado em abril do ano passado. Versions of Me teve participações de nomes como Cardi B, Khalid, Ty Dolla $ign e Saweetie, Kevin O Chris, Papatinho, além de vocais de Catra.