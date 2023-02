Anitta revela projetos como atriz e os próximos passos na música

Neste domingo, 5, Anitta marcou presença no Grammy, uma das maiores premiações da indústria da música mundial. Apesar de não ter levado o troféu de revelação do ano, o que causou a ira dos fãs, a cantora fez história só pela indicação, sendo a primeira brasileira a ser indicada após 50 anos. Em entrevista à Variety, a artista disse que está se aventurando no ramo da atuação.

“Eu assinei para uma série. Neste ano, estou filmando o início. Eu não posso dizer muito, mas estou gravando algo agora. Depois, tenho um outro projeto até o final do ano. Estou muito animada com isso”, disse a cantora.

Anitta aproveitou para destacar os próximos passos na música. “Estou fazendo meu projeto na música agora com muito funk, o funk brasileiro. Acho que é isso o que as pessoas esperam de mim, algo muito cultural. No começo, eu estava meio que abrindo o caminho para as pessoas me conhecerem. Mas, eu sinto que é o momento certo para lançar músicas como meu país é”, contou a artista pop.