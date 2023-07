Anitta visita treino do Barcelona e ganha camisa personalizada; veja

Na última segunda-feira, 24, a equipe do Barcelona recebeu uma convidada especial entre os treinos da pré-temporada em Los Angeles, nos Estados Unidos. Em encontro arranjado pelo Spotify, patrocinador do clube, Anitta visitou os jogadores e ganhou uma camisa personalizada, nº 3, do time catalão.

Ao ver seu nome e a numeração do uniforme, a artista comemorou. “Meu número favorito”, disse, em espanhol.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais do Barcelona. “Anitta, bem-vinda ao grupo”, postou o time. Acompanhando a cantora, estavam o brasileiro Raphinha e os espanhóis Pedri, Gavi e Alejandro Balde.