Anna Diop, a Estelar de ‘Titãs’, acusa produção da série de racismo

Anna Diop desabafou no podcast Retake, da rádio LAist, sobre o tratamento que recebia da produção da série Titãs, em que ela interpretou Estelar. A atriz revelou que foi vítima de racismo e que teve uma conversa muito desconcertante com o diretor de fotografia da atração. Ela disse que, após assistir à primeira temporada, ela ficou com a sensação de que sempre ficava em “segundo plano” nas cenas e que a iluminação sobre ela era sempre precária.

A atriz afirmou que recebia um tratamento diferente do de seus colegas quando decidiu falar abertamente sobre o que estava sentindo. “Na 2ª temporada, expressei os meus sentimentos para a equipe durante a pós-produção. E a resposta que recebi do diretor de fotografia foi: ‘bem, quando você está em uma cena com os seus colegas de cena, que são todos brancos (com exceção do Ryan [Potter]), eu tenho que priorizar ou escolher iluminá-los melhor do que você'”, contou. “O que se pode responder a esse tipo de coisa?”

Anna disse ainda que ficou muito desapontada com toda a situação e que se sentiu depreciada. “Eu continuei sendo mal iluminada. É frustrante pois eu sou uma mulher negra”, destacou e acrescentou que se viu invisibilizada. “Passei boa parte da vida ‘invisível’ e chegar a um lugar onde você está literalmente na frente de uma câmera, no lar de milhares de pessoas, e, assim mesmo, não ser enxergada é decepcionante”.

Neste ano, a atriz estrela Nanny, filme em que interpreta a jovem Aisha — imigrante que vai morar em Nova York e se sustenta como babá de uma família de classe média alta. O longa foi premiado no festival de Sundance e foi exibido em Toronto. Ele estreou nesta sexta-feira, 16, no Amazon Prime Video.