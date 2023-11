Anne Lottermann revela que fez cirurgia para retirar câncer de pele um ano após a morte do marido

Anne Lottermann revelou nesta terça-feira, 31, que teve câncer de pele após a morte de seu marido, Flávio Machado. Ele morreu em 2017, mas a apresentadora falou sobre o assunto pela primeira vez no podcast Reviravolta.

Flávio morreu em decorrência também de um câncer, porém na região do peritônio. Anne foi diagnosticada com câncer de pele um ano depois da morte do marido e precisou passar por uma cirurgia.

“Um ano depois que ele [Flávio] desencarnou, eu tive um câncer de pele. Nunca falei isso. No processo do hospital, eu já desenvolvi esse câncer de pele. Às vezes, você quer tirar da pessoa aquela dor e puxa para você”, explicou.

“Ele estava com câncer e eu acabei desenvolvendo aquela coisa do câncer de pele. Um ano depois, eu estava no centro cirúrgico fazendo cirurgia de pele”, disse.