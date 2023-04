Anne Marjorie, apresentadora da Globo no Rio Grande do Norte, sofre enfarte

A jornalista Anne Marjorie, apresentadora da Inter TV, afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Norte, contou ter sofrido um enfarte no último dia 3. O relato foi compartilhado pela própria jornalista em uma publicação feita no Instagram.

A apresentadora descreveu os sintomas que havia sentido enquanto estava no hospital, como dor intensa no braço esquerdo, dificuldade para respirar, dor no peito, “sentimento de morte”, latejamento nos lábios, vista escurecida e ânsia de vômito.

Anne teve de ser reanimada e relatou ter sentido “paz” e “dever cumprido”. “Lembrei daquela frase: ’combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé', e foi assim que vi meu companheiro me vendo ‘ir embora’”, escreveu.

Anne Marjorie, apresentadora da Globo no RN, relatou ter sofrido enfarte no último dia 2. Foto: Instagram/@annemarjorie10/Reprodução

Ela disse que contou com o apoio do companheiro no momento mais crítico que viveu. “Eu queria ter condições de dizer pra ele: ‘Amor, ainda bem que você sabe o quanto é amado por mim e esse amor nunca vai morrer’. Mas não é fácil ver quem amamos partindo subitamente”, relatou.

Segundo a jornalista, seu coração chegou a registrar 220 batimentos por minuto. “Por muito menos, alguns corações param. Meu coração estava dizendo que não estava mais suportando. Talvez as dores da vida, talvez as dores que ferem alma, talvez a dor da existência”, afirmou.

Anne descreveu ter tido o coração “resetado”. Ela ainda contou que passará por uma cirurgia nos próximos dias. “Escrevo emocionada, acho que meu coração aguenta, né? O que me manteve serena, em paz e pronta para o que fosse, foi a certeza que fui a melhor Anne, para todas as pessoas que cruzaram minha vida”, finalizou.

Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais